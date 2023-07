Vader op weg naar stikkend zoontje komt in file, agent helpt hem

Als zijn baby tijdens een wandeling met zijn moeder stikt en gereanimeerd moet worden, wil een vader uit het Zuid-Hollandse Vlaardingen zo snel mogelijk naar zijn gezin toe. Hij komt vast te staan in de file. Maar gelukkig is daar wijkagent Roy van der Berg, die de man "met de hoogst mogelijke spoed" naar zijn kindje brengt.



Van der Berg is wijkagent en vertelt op Instagram dat zijn dienst vorige week ineens een nare wending krijgt. De baby die op de foto rustig in zijn armen ligt, besluit om tijdens een wandeling in een natuurgebied "vanuit het niets, te stoppen met ademhalen". Zijn moeder aarzelt geen moment en past de Heimlich-methode toe, maar dat werkt niet. Ze belt 112 en begint zelf met het reanimeren van haar zoontje.



"De vader kreeg dit te horen en wilde, vanzelfsprekend, zo snel mogelijk naar hen toe, maar reed zich vast in het verkeer", vertelt de agent, die op dat moment toevallig in dezelfde file staat. "Nadat wij hadden gehoord dat de vader onderweg was naar zijn niet ademende zoontje, dirigeerde ik hem zijn voertuig ergens te parkeren en zo snel mogelijk bij ons in te stappen."



De agenten brengen de vader met "de hoogst mogelijke spoed" naar zijn vrouw en zoontje.



Eenmaal in het natuurgebied blijkt dat er al andere agenten, een traumahelikopter en een ambulance bij het kindje zijn. "Al met al was alles en iedereen binnen 5 minuten op de plek des onheils." In die minuten slaagt de reanimatie van de moeder, "kwam het ventje weer bij en ging later zelfs lachend de ambulance in".



Een dienst die Van den Berg en zijn collega's niet snel vergeten. Als dank werden ze door de ouders uitgenodigd om samen een appeltaartje te eten. Maar, besluit de agent zijn verhaal, "eerlijk is eerlijk: de echte credits in deze verschrikkelijke nachtmerrie zijn voor de moeder die letterlijk het leven van haar zoontje gered heeft!"

