Vrouw breekt heup bij botsing, maar wielrenner rijdt door: 'Ik heb drie keer gebeld!'

Een vrouw uit Hilversum is gewond geraakt na een botsing met een wielrenner in de bossen bij Lage Vuursche. De man op de fiets is er na het ongeval vandoor gegaan zonder netjes zijn gegevens achter te laten.



De vrouw was samen met haar partner aan het wandelen op de Lage Vuurscheweg, toen de wielrenner van achter hen aan kwam gereden. Het tweetal liep op het fiets- en voetpad, en hoorde de wielrenner één keer bellen. In een reflex stapte de vrouw naar rechts. Maar omdat de fietser ook naar rechts stuurde, raakten zij elkaar.



De vrouw kwam hard ten val, en brak daarbij haar heup, meldt een videocorrespondent ter plaatse. De wielrenner stopte een paar meter verderop. Hij keek de situatie even aan, riep nog dat hij 'wel drie keer had gebeld' en reed weg. Het echtpaar bleef verbouwereerd achter.



Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Reacties

15-07-2023 18:56:11 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.064

OTindex: 2.076

Echt zo'n midlife crisis idioot met hangbuik in spandex outfit. Wie, als de Tour de France aan de gang is, ineens zijn racefiets uit de mottenballen haalt en dan denkt dat de weg hem toebehoort.

15-07-2023 19:13:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.525

OTindex: 22.281

Vrijwel exact hetzelfde meegemaakt op een fiets/voetpad in Kruibeke. De lullo zei dat hij geroepen had en dat hij minder dan 50 km/u reed. Hij had niet eens eeen bel. Gelukkig geen heup gebroken. Alleen een kabeltje van de gps op mijn camera.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: