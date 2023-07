Franse overheid stuurt milieustickers voor autorijders uit Putte per abuis naar ‘Hoer’

In steeds meer Franse steden heb je een milieuvignet nodig om door lage-emissiezones te mogen rijden. Een sticker is alleen te bestellen bij de Franse overheid, maar de officiële site heeft nogal een eigen willetje wat betreft de adressering.



Inwoners van het Belgisch-Nederlandse grensdorp Putte hebben dit aan den lijve ondervonden. Bij het bestellen van het Crit'Air-vignet vertaalt de overheidssite de plaatsnaam automatisch naar 'Hoer'. “Het is echt geen grap”, vertelt David aan het Belgische radio2. “Ik woon in 2580 Putte, maar de site veranderde dat dus vanzelf in Hoer. Ik heb geen vertaalfunctie van Google ingeschakeld in mijn browser.” Ook andere bewoners uit Putte stuitten op hetzelfde koddige probleem.



In het Frans betekent 'pute' (met één t) 'hoer', maar als je 'putte' ingeeft bij Google Translate, kom je bij dezelfde vertaling uit. “Ik had toch schrik dat mijn vignet niet zou aankomen. Daarom heb ik mijn dorp ingegeven als ‘Pu tte’ met een spatie na de u”, aldus David.



Het Crit'Air-vignet kost 4,61 euro en is te bestellen op www.certificat-air.gouv.fr. In steeds meer Franse steden – Parijs, Lyon, Grenoble, Marseille, Nice, Reims, Rouen, Straatsburg, Montpellier en Toulouse – is de sticker op gezette tijden of de hele dag verplicht in de auto. Je riskeert een boete van 69 euro zonder vignet.

