Kunnen honden linkshandig zijn?

Hoewel het voor velen vreemd klinkt, hebben honden, net als mensen, ook een voorkeur voor het gebruik van de ene of de andere kant van het lichaam bij hun dagelijkse activiteiten. Met andere woorden, honden kunnen ook rechts- of linkshandig zijn.



Er zijn talloze wetenschappelijke studies die dit aantonen en ook proberen weer te geven hoeveel honden naar de ene of de andere kant neigen, en zelfs wat de mogelijke redenen daarvoor zijn.



In de recentste studie hierover, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Animal Cognition, beweren onderzoekers van de Universiteit van Lincoln (Verenigde Staten) dat hondenbezitters de voorkeur van hun huisdieren om de ene of de andere poot te gebruiken beïnvloeden.



Uit de resultaten van hun onderzoek blijkt dus dat linkshandigen eerder honden hebben die eerder hun linkerpoot gebruiken, terwijl rechtshandigen eerder honden hebben die eerder hun rechterpoot gebruiken. Dit geldt ook voor katten.



Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat het niet noodzakelijk is om te weten of je hond linkshandig of rechtshandig is. Dit heeft namelijk amper invloed op zijn gedrag, persoonlijkheid of training. Het is wel interessant om te weten dat honden net zoals mensen hun eigen persoonlijkheid en voorkeuren hebben.

Reacties

15-07-2023 13:07:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.250

OTindex: 28.247

Kunnen honden linkshandig zijn?



Als ze handjes hebben wél.

15-07-2023 13:22:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.223

OTindex: 86.368

Als ze linkshandig zijn omdat hun baas het is, dan heeft het weinig met persoonlijke voorkeur te maken

