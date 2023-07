Drukte dierenasiel loopt uit de klauwen: gedumpte kittens in dozen langs weg

Het kittenseizoen is weer aangebroken dus worden er regelmatig gedumpte kittens gevonden. Opvangcentra in provincie Utrecht hebben het extreem druk om alle pluizenbolletjes een warm plekje aan te bieden, blijkt uit rondvraag van RTV Utrecht.



Bij De Hazenberg, opvangcentrum voor honden en katten in Amerongen, nemen ze zelfs geen dieren meer aan die door het baasje worden weggedaan. De hoeveelheid kittens is volgens de opvang "enorm gestegen". Er zijn zelfs 60 kittens meer dan in 2021, zegt Daisy Schönfeldt, assistent beheerder.



Niet alleen in Amerongen is er een opvangprobleem. Ook dierentehuis Leerdam ervaart die problematiek. "Het kittenseizoen start in maart en stopt vaak in september. Het is bij ons nu extra druk door de kittens en dat zorgt voor veel werk."



Vooral de kittens die nog de fles krijgen, hebben meer zorg nodig. "We hebben wel het geluk dat we nu veel moederpoezen erbij hebben, dat scheelt enorm qua zorg in de eerste weken", zegt José van Holten van stichting Dierentehuis Leerdam



Zomervakantie maakt het nog erger

Dat de zomervakantie aangebroken is betekent voor opvangcentra nog meer stress. Een belangrijk onderdeel van de opvang is het gedeelte waarbij de kitten wordt ondergebracht bij een gastgezin. "Maar dat proces ligt nu vrijwel stil omdat iedereen op vakantie gaat", vertelt Schönfeldt.



Beheerder Bart Dielessen van Dierenasiel Utrecht ziet zelfs dozen met kittens langs de weg staan. Volgens hem moeten de baasjes zich echt achter hun oren krabben. "Mensen moeten beseffen waar ze mee bezig zijn. Dit is dierenmishandeling, het is gewoon strafbaar."



Het is heel heftig, zegt hij. "Ik doe dit werk altijd met een lach, maar het is nu voor het eerst in 30 jaar dat ik dit wel met een traan doe. Die beestjes kunnen er niks aan doen."



In tegenstelling tot wat de opvangcentra melden, vindt de Dierenbescherming dit jaar niet anders dan normaal. Het is volgens de organisatie iedere zomer erg druk met achtergelaten huisdieren.

Reacties

14-07-2023 10:28:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.220

OTindex: 86.362



Die wel aan een huisdier beginnen maar er niet voor willen zorgen.



Laatste edit 14-07-2023 10:28 Zoveel onverantwoordelijke en liefdeloze mensenDie wel aan een huisdier beginnen maar er niet voor willen zorgen.

14-07-2023 11:18:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.451

OTindex: 91.396

Als de mensen te gemakzuchtig en te krenterig zijn om hun dieren te laten steriliseren krijg je dat.

Ongewenst nakomelingschap.

En ja....dumpen dus maar......😡😠

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: