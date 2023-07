Vogels gebruiken antivogelstekels om nesten te beschermen: Rebels gedrag

Op veel balkons in binnen- en buitenland tref je stekels aan die bedoeld zijn om vogels (en hun poep) weg te houden. Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt dat vogels deze techniek ook zelf gebruiken om hun nesten te beschermen. Hilarisch, vindt bioloog en onderzoeker Auke-Florian Hiemstra.Hij onderzocht vooral de nesten van eksters. Die staan er namelijk om bekend veel moeite te doen om hun nesten te beschermen. "Er zijn verhalen dat ze kilometers vliegen om stekels te vinden", zegt Hiemstra tegen RTL Nieuws. En in de stad vind je weinig stekelige planten, dus blijven antivogelmaterialen over."Het gave is dus dat die eksters de pinnen van daken halen en op hun eigen nest plaatsen", zegt Hiemstra. Het doel? Andere vogels en roofdieren weghouden van hun jonkies en eieren. "Dat ze het zo slim gebruiken, is waanzinnig", zegt de bioloog. "Dat antivogelmateriaal gebruikt wordt om een nest te maken, wat weer zorgt voor meer vogels, dat vind ik hilarisch."Hoe lang eksters en andere vogels deze techniek al toepassen op hun nesten, durft Hiemstra niet met zekerheid te zeggen. De nesten die zijn onderzocht, stammen uit de afgelopen jaren. Maar het kan ook zijn dat het simpelweg nog niet iemand eerder is opgevallen.Een eksternest met veel pinnen erin werd in een binnentuin van een ziekenhuis in Antwerpen aangetroffen. "Op het dak zie je nog een spoor van lijm, waar de pinnen hebben gezeten", vertelt Hiemstra.De pinnen het dichtst bij het nest waren van het dak verdwenen. "De ekster heeft die dus losgewrikt", vertelt de bioloog.Hoewel de antivogelpinnen de eksters niet afschrikken om voor hun nesten te gebruiken, werkt het wel goed om nesten te beschermen. "Landen op zo'n nest om eieren of jonkies te stelen, wordt toch heel wat complexer als er allemaal scherpe stekels uit steken", legt Hiemstra uit. "1500 metalen stekels, 50 meter aan antivogelmateriaal op één hoop. Daar kom je echt niet zomaar binnen als kraai."Naast de pinnen gaan vogels overigens ook creatief om met andere materialen. De dieren zoeken naar scherpe materialen in het algemeen. "Er zijn dus eksternesten met een dak van prikkeldraad gevonden", vertelt Hiemstra. "En de allerleukste vind ik een ekster die breinaalden in het dak van het nest heeft gebruikt. Die kwam denk ik heel vrolijk thuis, van: kijk wat ik nu eens heb gevonden."Hiemstra is in ieder geval groot voorstander van de verdedigingstechniek van eksters. "Het is zulk rebels gedrag. Ik juich voor de vogels." Het nest uit Antwerpen is gratis in Naturalis te bezichtigen. "Je hebt er geen kaartje voor nodig en bent meer dan welkom."