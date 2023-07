Kiam [8] is de snelste ter wereld op de 600 en 1000 meter hardlopen

Waar zijn leeftijdsgenoten zich bezighouden met Lego en poppen, heeft Kiam Ros [8] heel andere dingen aan zijn hoofd. Het Blaricumse atletiektalent is op de 600 en 1000 meter de snelste ter wereld. "We worden al gebeld door trainers en potentiële sponsors."



Kiam kwam er op zijn vijfde achter dat hij goed kon lopen. "Hij zat op voetbal en kreeg daar te horen dat hij snel was", vertelt zijn vader Christian aan Editie NL. "Voor de grap deed hij samen met zijn moeder mee aan een wedstrijdje, en daar liep hij iedereen eruit. Ook de ouders."



Het was duidelijk: Kiam moest op atletiek. "Dat ging hem meteen makkelijk af. Hij doet het nu drie jaar en heeft veel vooruitgang geboekt, vooral het afgelopen jaar." Hij traint nu drie keer per week. "Twee keer bij de atletiekvereniging hier in de buurt, en één keer bij oud-atleet Rob Druppers, een echte specialist die kinderen traint op de middellange afstand."



'Best performance'-lijst

Dat trainen werpt z'n vruchten af. Afgelopen week brak Kiam twee records. Donderdag op de 1000 meter (3:07.72) en zondag op de 600 meter (1:45.14). Daarmee is hij op die afstanden de snelste 8-jarige ter wereld, blijkt uit gegevens van de internationale 'best performance'-lijst.



Toch mag hij niet officieel spreken van wereldrecords. "De Atletiekunie ondersteunt dat niet", vertelt Christian. "Zij registreren pas records vanaf 12 jaar. Een beetje flauw, want dit is wel gewoon een record. Maar ze vinden dat je de sport voor jonge kinderen laagdrempelig moet houden, en de druk niet moet opvoeren. Ook om te voorkomen dat de ouders gaan pushen."



Internationaal is er dus wel een lijst waarop alle tijden en afstanden worden bijgehouden van kinderen vanaf 5 jaar. "De 60 meest toonaangevende atletieklanden zijn daarbij aangesloten. Alle landen waar een nationale ploeg is doen mee." Het is een professionele lijst, benadrukt Christian. "Ze tellen alleen officieel gemeten tijden mee die zijn gelopen tijdens officiële wedstrijden. En ze checken foto's en paspoorten."



Internationaal is er ook al interesse voor de jonge atleet. "In sommige landen worden kindjes al vanaf jongere leeftijd serieus getraind. Die trainers volgen de internationale lijsten om te zien wat er gepresteerd wordt. We worden inmiddels al veel gebeld, zowel door trainers als door potentiële sponsors. Maar we gaan daar vooralsnog niet in mee. Eerst maar eens kijken hoe het hier gaat."



Of Kiam een veelbelovende toekomst te wachten staat? "Daar valt nog niet veel over te zeggen", vertelt Christian, die vroeger zelf op hoog niveau getafeltennist heeft. "Er kan nog veel veranderen als je zo jong bent." Hij doet er alles aan om de kansen van zijn zoon te vergroten. "Suiker is de grote boosdoener. Daar proberen we hem in af te remmen. Kiam eet heus wel eens een ijsje of een snoepje, maar niet elke dag. Al begrijpt hij zelf op deze leeftijd nog niet waarom dat moet. 'Als ik laat naar bed ga en snoep eet loop ik net zo hard', zegt hij dan."



Kiam kan overigens maar kort genieten van zijn wereldtitel, want 20 juli wordt hij 9 jaar, en dat betekent dat hij naar de volgende rang in de 'best performance'-lijst gaat. "Onder de 9-jarigen zou hij met deze tijden nog niet bovenaan staan, maar hij wordt steeds sterker en sneller. Het zou me niet verbazen als hij straks ook de snelste 9-jarige is."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: