Nicole uit Zwolle had zich haar eerste week als Kamerlid anders voorgesteld: ‘Het waren drie fantastische dagen’

Zit je net drie dagen in de Tweede Kamer, valt het kabinet. Het overkomt Nicole Temmink (36) uit Zwolle. Ze volgde Renske Leijten op voor SP en werd woensdag geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Vrijdag viel het kabinet. Temmink ziet er de humor wel van in. ,,Toen ik als raadslid in Groningen begon, viel het college nog dezelfde dag. Dus het kabinet heeft het nog lang volgehouden.’’



Nicole Temmink had zich haar eerste week als Kamerlid anders voorgesteld. De uit Zwolle afkomstige opvolger van Renske Leijten werd woensdag geïnstalleerd. Vrijdag viel het kabinet. En weer drie dagen later kondigde Mark Rutte zijn politieke afscheid aan.



Mevrouw Temmink, dat ging snel...

,,Het waren drie fantastische dagen, haha. Er zijn Kamerleden die minder effectief zijn, die zitten er jarenlang maar krijgen geen kabinet weg. Dit ging lekker vlot.’’



Wat dacht u toen de boodschap vrijdag kwam?

,,Het is een krankzinnige week geweest. Ik had wel verwacht dat het kabinet eerder zou vallen, maar zo snel zag ik ook niet aankomen. Ik ben er niet rouwig om dat het kabinet is gevallen, denk dat dat goed is. En helemaal dat Rutte is opgestapt. De afgelopen dertien jaar is er allemaal ellende over het land uitgestort. Hopelijk komt daar nu een einde aan. Dus ik kan wel denken: verdorie, ik zit er drie dagen en dan valt het kabinet. Of ik kan denken: nou, dat is mooi voor het land.’’



Wat betekent het voor uw werk als Kamerlid?

,,Het reces (dat maandag begon, red) leek mij een mooie gelegenheid om veel werkbezoeken te plannen, het is niet alleen maar tijd voor vakantie. Nu komt er tussendoor dat er een campagne moet worden opgestart. Voorbereiden op de verkiezingen. Jammer is dat er straks waarschijnlijk een beleidsarme begroting komt. Dus de vraag is wel hoeveel Kamerwerk ik echt nog kan gaan doen.’’



U heeft nu aan het Kamerwerk mogen proeven, wilt u hiermee doorgaan?

,,Dat weet ik nog niet, ik heb geen idee. Het was zo’n rare week, waarin zoveel rare dingen zijn gebeurd dat ik nog niet heb nagedacht over wat ik hierna ga doen. Ik werkte al acht jaar bij SP in Den Haag, misschien is dit wel juist een mooi moment om heel iets anders te gaan doen. Maar misschien wil ik dit ook wel langer blijven doen, ik heb daar echt nog niet over nagedacht. Toen ik woensdag geïnstalleerd werd, dacht ik dit wel een tijdje te gaan doen.’’



In Groningen gebeurde iets soortgelijks?

,,Haha, ja daar werd ik geïnstalleerd als raadslid en in dezelfde vergadering viel het college (van burgemeester en wethouders, red). Dat was in 2012, het college viel over de tram. Iemand zei al tegen mij: ‘Misschien kunnen we je ergens anders ook nog inzetten, sturen we je ergens naartoe als het nodig is’. Lekker effectief.’’

Reacties

13-07-2023 08:11:18 allone

Oudgediende



Ken je Nicolle,

Ze komt uit Zwolle

En of dat beviel;

Het kabinet viel

Nu moet ze naar het volgende holle

13-07-2023 08:18:43 omabep

Oudgediende



Quote:

Temmink ziet er de humor wel van in. ,,Toen ik als raadslid in Groningen begon, viel het college nog dezelfde dag. Dus het kabinet heeft het nog lang volgehouden.’’ Hoelang gaat haar volgende carrière duren? Hoelang gaat haar volgende carrière duren?

13-07-2023 08:31:00 Emmo

Stamgast



@omabep : Misschien wel een hele week. Tenslotte zit er een stijgende lijn in.

