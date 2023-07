Man steelt opblaaspalm en valt door de mand: blijkt nog 18 jaar cel tegoed te hebben

De politie heeft in Geldrop een 34-jarige Belg opgepakt die in eigen land nog 18 jaar gevangenisstraf moet uitzitten. Dat maakte de politie dinsdag bekend.



De man viel zaterdag door de mand toen agenten hem rond 22.00 uur over de Nieuwendijk zagen sjouwen met een opblaaspalmboom onder zijn arm. Die had hij gestolen bij een beachvolleybaltoernooi die dag in Geldrop. De man bekende de diefstal, waarna de boom werd teruggebracht naar de organisatie.



Bij controle van zijn gegevens viel het agenten op dat de man in eigen land nog een lange straf open had staan. In een zaak rond de dood van een man uit Zonhoven in 2016 was hij namelijk veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.



Daarop werd de man in de boeien geslagen en in afwachting van zijn overlevering aan België in detentie gezet. De procedure voor zijn overlevering aan België is inmiddels opgestart.

Reacties

12-07-2023 18:42:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.444

OTindex: 91.388

Dacht zeker dat die Palm 🍺 om op te drinken was. Ach ja...Belgen hè! 🍺🍻

12-07-2023 20:03:44 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.062

OTindex: 2.076

Dan wil je gewoon gepakt worden

