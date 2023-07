Werknemer slaat door en smeert hele kantoor onder met poep

Sommige mensen gaan fluitend naar hun werk, anderen meer met tegenzin. Eén werknemer blijkt wel een enorme schijthekel aan zijn baan te hebben gehad. De medewerker besloot daarom letterlijk en figuurlijk zijn sporen na te laten in het kantoor door alle computers, beeldschermen en bureaus onder te smeren met poep.



"We werden met spoed gebeld door een van de grootste bedrijven van Nederland", schrijft schoonmaakbedrijf Frisse Kater op Facebook. "In een van hun filialen was er stront aan de knikker. Letterlijk en figuurlijk."



De verongelijkte medewerker had niet zomaar wat kladwerk verricht. "Hij plande zorgvuldig zijn moment uit en glipte stiekem het kantoor in op de bovenste verdieping waar hij uitgebreid alle computerschermen, toetsenborden en bureaus met een riante laag ontlasting insmeerde," zo schrijft Frisse Kater.



Hoewel het schoonmaakteam vaak met ongewone situaties te maken krijgt, vond de schoonmaker deze klus wel erg opmerkelijk. "Lekker hè, zo? Schijt op je beeldscherm. Echt, de dingen die we zien. Ik verbaas me iedere keer weer", reageert hij.

Reacties

12-07-2023 12:01:29 Mamsie

Oudgediende







Ha, gelukkig deze keer géén foto's ter illustratie!

12-07-2023 12:16:50 allone

Oudgediende









Hoe maak je toetsenborden poepvrij?

En hoe kom je aan zoveel ontlasting? Spaar je dat op?

Vragen, altijd weer die vragen





Gelukkig ontbreekt t je niet aan fantasie Deden die computers het nog?Hoe maak je toetsenborden poepvrij?En hoe kom je aan zoveel ontlasting? Spaar je dat op?Vragen, altijd weer die vragenGelukkig ontbreekt t je niet aan fantasie

