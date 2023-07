VVD-perschef gooit microfoon van verslaggever op straat

Dinsdagochtend doken er bizarre beelden op. VVD-perschef Kees Berghuis en fractievoorzitter Sophie Hermans lijken over de zeik door een kritische verslaggever, waarna de persvoorlichter besluit de microfoon van de reporter op straat te gooien. De verslaggever trof de twee VVD’ers aan voor de tijdelijke Tweede Kamer.‘’Sophie, wie is er erger aan toe het land of de VVD’’, vraagt de reporter. De sfeer slaat meteen om. ‘’Ik heb hier echt even helemaal geen zin in’’, antwoordt Hermans. ‘’U wilt hier alleen maar grappen en cynische journalistiek mee bedrijven.’’ Als Sophie Hermans inmiddels in de auto is verdwenen stelt de reporter nog een laatste vraag aan de perschef. ‘’De VVD is de partij van het respect?’’ Berghuis trekt de microfoon uit de handen van de verslaggever en gooit die vervolgens op straat.