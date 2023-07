Afgedankte Stint is goed voor 12.000 euro; schadevergoeding 'onacceptabel'

Kinderdagverblijven die hun afgekeurde Stint hebben bewaard zijn spekkoper. De gemotoriseerde bolderkar levert nu een stuk meer op dan dat-ie kostte om aan te schaffen. Vijf jaar na het horrorongeval met de Stint op het spoor in Oss, is er een schadevergoeding toegekend. De fabrikant biedt per afgedankte Stint een schadevergoeding van 12.000 euro aan.



De schaderegeling werd maandagochtend voorgesteld. De elektrische wagentjes om onder meer kinderen en post mee te vervoeren waren in de aanschaf zo'n 7.000 euro per stuk. In september 2018 ging het gruwelijk mis met een Stint in Oss. Het wagentje werd op een spoorovergang geraakt door een trein. De Stint schoot door de slagboom, mogelijk doordat de rem het liet afweten. Vier kinderen kwamen om, een vijfde kind en de begeleidster waren zwaargewond.



Of de fabrikant schuld had aan het drama is nooit ├ęcht vastgesteld, wel oordeelde de Raad van State dat het wagentje nooit de weg op had gemogen. De minister had de toestemming voor rijden op de openbare weg niet mogen geven, stelde de RvS. Zo was het karretje technisch zwaar ondermaats.



De vergoeding van 12.000 euro is voor de 1200-watt uitgave van de Stint de maximale. Voor de 800-wat versie valt er nog wat meer te halen, mits de eigenaar kan bewijzen meer schade te hebben geleden dan de 12.000 euro. De voorgestelde regeling is tot 21 augustus onder voorbehoud. Tot die tijd mogen alle betrokkenen daar hun zegje over doen. De Brancheorganisatie Kinderopvang is nu in ieder geval al duidelijk: 'onacceptabel'. ''Ondanks dat we geen overeenstemming hebben (...) heeft de minister besloten de regeling toch door te zetten.''

