Mannen willen weiland in voor fotootje van combine, maar dan gebeurt dit...

Twee mannen die hun auto hadden geparkeerd om, naar eigen zeggen, een foto te maken van een combine, zullen hun avontuurtje niet licht vergeten. Toen zij vijf minuten het weiland waren ingelopen en achterom keken, stond hun voertuig in brand. De auto is volledig verwoest.Het incident gebeurde aan de Schapendijk in Arrien, een buurtschap tussen Ommen en Dedemsvaart. Het duo had de auto geparkeerd op een akker, bovenop gedorst stro.Dat vatte vlam onder de geparkeerde auto toen de twee een stuk het weiland waren ingelopen.Het duo, dat niet met naam in de krant wil, verklaarde dat zij de akker op waren gegaan om een foto te maken van de combine die daar stond.De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Met een shovel is de grond rond het voertuig weggeschept om verdere verspreiding van het vuur op de kurkdroge akker tegen te gaan.