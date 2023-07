Wolf valt schapenboer aan bij Drents dorp, dier doodgeschoten

In het Drentse dorp Wapse is vanochtend een schapenboer aangevallen door een wolf. Het dier is doodgeschoten door een jager.



RTV Drenthe schrijft dat de boer vanochtend rond 07.00 uur de wolf probeerde weg te jagen omdat zijn schapen werden aangevallen. Toen hij het dier met een hooivork en een schep naderde, werd hij in zijn arm gebeten.



De wolf is twee uur later door een jager doodgeschoten. Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld, waar Wapse onder valt, nam na overleg met experts het besluit om de wolf af te schieten.



De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale omroep zijn de pezen in zijn arm beschadigd geraakt.



Volgens RTV Drenthe had de schapenboer een wolfwerend hek, maar is uit sporen gebleken dat de wolf daar onderdoor was gekropen. In het gebied waren al eerder schapen doodgebeten door een wolf.



De wolf keerde in 2018 weer terug in Nederland, nadat het dier in 1869 voor het laatst in ons land was gezien. Inmiddels zijn er vier roedels, drie op de Veluwe en een in Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Friesland.



Daarnaast zijn er enkele losse wolvenparen bekend. In totaal zijn er naar schatting zo'n 35 exemplaren met een territorium in Nederland, daarnaast steken soms nog enkele exemplaren de grens met Belgiƫ of Duitsland over.



De wolf is een beschermde diersoort. Het doden, vangen of verstoren van exemplaren is daarom verboden.

