Ernstig zieke Reny wil op vakantie, maar Transavia weigert hem aan boord: 'Rolstoel is te groot'

Reny Kohinor, die lijdt aan de ernstige ziekte ALS, had zich verheugd op een ontspannen vakantie in Portugal. Zijn ziekte is in een vergevorderd stadium, hij zit in een rolstoel en heeft zorg nodig. Dus zou hij vliegen met vier zorgverleners die hem ook verzorgen tijdens de vakantie. Maar eenmaal op Schiphol aangekomen, gaat er een dikke streep door de plannen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de aangeleverde medische gegevens niet kloppen dus Reny mag niet mee. Weg vakantie!



Reny en zijn zorgverleners doolden zaterdagochtend zwaar gedesillusioneerd rond op Schiphol, hopende op een wonder. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de afmetingen van de rolstoel niet goed doorgegeven. "De gegevens hebben we allemaal gemaild", zegt zorgverlener Antonie van de Vorstenbosch.



"We kregen een bevestigingsmail dat alles was aangekomen. We weten hoe het werkt, vorig jaar zijn we naar CuraƧao gevlogen, dus we weten wat erbij komt kijken. We dachten dat het allemaal goed was, want we hebben nooit iets gehoord. En nu zeggen ze dat ze ons hebben geprobeerd te benaderen per email. Ik zei: laat die mail dan maar zien, maar dat kunnen ze niet", aldus de zorgverlener.



Voor Reny, die in de vakantie ook nog eens zijn 39e verjaardag zou vieren, is het allemaal superzuur. Als verrassing zou zijn broer langskomen in Portugal. "Die hebben we nog niet eens gebeld. Hij zou met zijn vrouw en baby als verrassing voor de deur staan."



Daarnaast krijgen Reny en zijn zorgverleners niets terug: de kosten voor de dure, op medische zorg ingerichte villa die ze hebben gehuurd als ook de kosten voor de vliegtickets. "De luchtvaartmaatschappij zegt dat het onze schuld is, dus dat we niets vergoed krijgen. En we kunnen ook niet mee op een andere vlucht. We weten het even niet meer, dit is allemaal zo erg."



"We vinden het ontzettend vervelend voor meneer Kohinor en zijn gezelschap dat ze vanochtend niet met ons konden meevliegen naar Portugal, omdat de rolstoel niet mee kon. De rolstoel is te groot voor ons om te vervoeren; hij past niet door de deur van het bagageruim.



In de weken voorafgaand aan de vlucht heeft Transavia contact opgenomen met meneer Kohinor om te laten weten dat de rolstoel niet bij ons in het vliegtuig past. Op onze vraag of de rolstoel ingevouwen of verkleind kan worden hebben we geen reactie gekregen. We begrijpen de teleurstelling, maar konden vanochtend helaas niet anders besluiten.



We hebben aan het begin van de middag weer contact opgenomen met meneer Kohinor en besproken dat als de rolstoel verkleind kan worden, we natuurlijk graag alsnog de vlucht verzorgen. Inmiddels wordt er een nieuwe vlucht ingepland.



Transavia verzorgt graag voor iedereen een zo prettig mogelijke vlucht. Reizigers met een rolstoel geven dit vooraf aan, zodat er tijd is om alles goed te regelen. Zo moet er bijvoorbeeld hulp voor de reiziger om aan boord te komen worden gereserveerd. Bovendien moeten we onderzoeken of de rolstoel aan boord past en hebben we een speciale lift nodig om rolstoelen aan boord te laden."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: