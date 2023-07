Politie haalt fietser van de A2, navigatie stuurt hem via snelweg

Agenten zagen in de nacht van vrijdag op zaterdag een jongen fietsen op de A2, ter hoogte van knooppunt Vught. De 18-jarige fietser verklaarde dat zijn navigatie hem via de snelweg zou hebben gestuurd. De politie heeft hem van de snelweg gehaald.



De politie kreeg rond 01.30 uur meerdere meldingen binnen over het opvallende incident. Op het moment dat de agenten ter plekke aankwamen, hadden omstanders de jongen al staande gehouden en hem voorzien van een veiligheidsvestje.



De fietser, een 18-jarige jongen uit de gemeente Den Bosch, verklaarde aan de politie dat hij zijn navigatie volgde en op die manier op de snelweg terecht kwam. Hij volgde de route en werd zo naar eigen zeggen de snelweg op gestuurd.



De Bosschenaar fietste op de A2 tussen de afrit van het provinciehuis en de slag naar de A65 bij Vught.



De agenten hebben de fietser naar de afrit A65 bij de Rembrandtlaan in Vught geleid, waar hij weer veilig zijn weg naar huis kon voortzetten. Aan zijn nachtelijke avontuur hield de fietser twee boetes over, namelijk een boete van 130 euro voor het rijden op de snelweg en 60 euro voor fietsen zonder verlichting.

Reacties

09-07-2023 18:36:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.198

OTindex: 86.325

Een taxi was goedkoper geweest.

Hij volgde de navigatie, maar niet de regels

Geen groot licht, deze jongen. En dat had hij ook al niet.

09-07-2023 19:32:10 HenrysWereld

Actief lid

WMRindex: 113

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Kunnen mensen tegenwoordig niet zelf meer nadenken.... Je begrijpt toch wel dat je niet op een snelweg mag fietsen.... Gelukkig fietste hij niet van Vlissingen naar Breskens.... Dat had hij niet overleeft....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: