Duitser ruim 13 jaar vast voor moord die niet werd gepleegd

Ruim dertien jaar zat Manfred Genditzki vast voor de moord op de 87-jarige Lieselotte Kortüm. Vandaag werd hij door een Duitse rechtbank vrijgesproken. De moord is waarschijnlijk helemaal niet gepleegd.



Genditzki, inmiddels 63, werkte destijds in het gebouw in Rottach-Egern waar Kortüm woonde. Hij heeft altijd ontkend schuldig te zijn, maar werd niet geloofd. Een rechtbank veroordeelde hem tot een levenslange gevangenisstraf omdat hij de vrouw in 2008 op haar hoofd zou hebben geslagen en zou hebben verdronken in bad.



Nu zijn ook justitie en de rechter ervan overtuigd dat hij de moord niet heeft gepleegd. Sterker nog: Kortüm overleed waarschijnlijk door een ongeluk. De rechtbank oordeelde dat hij 'bewezen onschuldig' is.



"Nu is het moment daar. U heeft het juridische oordeel gehoord waar u bijna veertien jaar op heeft gewacht", zei de rechter vandaag. De eerdere veroordeling was volgens haar het gevolg van een 'opeenstapeling van fouten' en gebrekkig onderzoek. "Controlemechanismen hebben hier niet gewerkt."



"Het spijt ons echt dat u uit uw normale leven werd weggerukt", zei ze verder volgens de Duitse krant Der Spiegel. Ze benoemde daarbij onder meer dat hij zijn twee jongere kinderen niet heeft kunnen zien opgroeien en niet naar de begrafenis van zijn moeder kon.



"Ik sta niet te springen van plezier", zei Genditzki na zijn vrijspraak. "Ik heb geen reden om feest te vieren. Er is veertien jaar weg."



Genditzski heeft recht op een schadevergoeding van minstens 75 euro per dag die hij onschuldig heeft vastgezeten, in totaal 368.000 euro.

Reacties

En sorry zeggen helpt ook niet.

Kinderen zonder vader. Vader geen leven.

.. wat hadden ze dan voor ‘bewijzen’?!

Waarom konden ze niet meteen zien dat t een ongeluk was. Er was toch geen wapen?!! En geen motief!!



