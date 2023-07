Taiwanees gaat wel héél ver om parkeerboetes te vermijden

Een aannemer in Taiwan heeft een wel heel originele manier bedacht om parkeerboetes te vermijden: met behulp van een kraan hijst hij zijn twee busjes doodleuk op het dak van het appartementsgebouw waarin hij woont. Dat bericht het Singaporese tv-netwerk CNA.



De man kreeg herhaaldelijk boetes voor het parkeren van zijn busjes op straat, dus besloot hij een kraan te huren om de voertuigen op het dak van zijn appartementsgebouw in Taichung te hijsen. Een van de busjes lijkt goed te passen op de dakruimte, terwijl de andere gedeeltelijk over de rand van het dak hangt.



Toen zijn buren zich zorgen maakten over hun veiligheid – kon het gebouw twee busjes op het dak wel aan? – stelde de man hen gerust met de boodschap dat het appartementencomplex gemaakt is van beton en stalen balken. «Het heeft geen invloed op het gebouw, maak je niet druk», vertelde de eigenaar aan The China Times, nadat ambtenaren en de politie hem hadden verzocht de voertuigen weg te halen.



Hoewel hij geen wetten overtreedt, zal de man toch ingaan op het verzoek om de busjes weg te halen. Rond oktober zal hij ze in de bergen van Taoyuan parkeren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: