Noorse eilandengroep deelt kakzakjes uit voor… wandelaars

Met een experiment wil de Noorse eilandengroep Lofoten haar probleem van ‘wildkakkers’ aanpakken. De streek is gekend bij toeristen die er graag op trektocht door de bergen gaan. En die durven weleens hun uitwerpselen achter te laten op de wandelpaden.



Het hoge aantal toeristen in Lofoten veroorzaakt problemen voor de locals. Omwonende inwoners vinden menselijke drollen in hun tuin. Het eiland adviseert zelfs om niet meer uit de waterlopen te drinken, omdat die nu mogelijk virussen en bacteriën bevatten. Dat is uitzonderlijk, want in Noorwegen is het doorgaans veilig genoeg om uit rivieren en beekjes te drinken.



Om het probleem van de wildkakkers en -plassers tegen te gaan, zet Lofoten vanaf juli een proefproject op poten. Net zoals we hondendrollen opruimen in zakjes, zal er in het gebied een uitdeelpunt staan met gratis kakzakjes, maar dan voor mensen! Met een rits sluiten de zakjes alle bacteriën én de geur van je kak af. Een bord zal toeristen bijkomend waarschuwen om hun afval niet in de natuur achter te laten.

Reacties

08-07-2023 19:07:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.188

OTindex: 86.310

Poepen dieren in Noorwegen niet?

08-07-2023 21:01:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.170

OTindex: 28.242





Zouden ze hier ook moeten doen. Is goed tegen de stikstof @allone : Jewel, maar die dragen allemaal een luierZouden ze hier ook moeten doen. Is goed tegen de stikstof

08-07-2023 23:01:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.427

OTindex: 91.350

En een paar Dixi's neerzetten is geen optie?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: