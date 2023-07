Vegan huisbaas weert huurders die vlees of vis bereiden: «Je moet in het gebouw passen»

De huizenmarkt is dezer dagen sowieso al krap, maar een verhuurder uit New York maakt het de inwoners daar nog moeilijker. In zijn appartementen is het niet toegestaan om vlees noch vis te bereiden.



Voor de rest leken de flats in Brooklyn wel schappelijk: twee eenkamerwoningen van een volledige verdieping voor de maandelijkse prijs van 4.500 en 5.750 dollar. De bezoekdag trok volgens de The New York Times een ‘gestage stroom’ aan geïnteresseerden.



De veganistische huisbaas had slechts één bijkomende eis: de huurders mogen geen vlees of vis bakken in het gebouw. Makelaar Andrea Kelly benadrukt dat hij vlees- en viseters niet weigert, hij verbiedt enkel dat ze koken met die ingrediënten. Met andere woorden: sushi of pizza bestellen is helemaal oké, zalm of kip bakken is een no go. «De eigenaar wil niet enkel aan vegetariërs verhuren, maar de eigenaar woont in het gebouw en wil niet dat de geur van vlees naar boven komt», vertelde de makelaar aan een potentiële huurder.



De veganistische ex-man van de huisbaas en mede-eigenaar van het gebouw legt uit dat ze die regel al hanteren sinds ze het pand in 2007 kochten. «Dit is geen discriminatie. Je moet gewoon in het gebouw passen», klinkt het.



Is het wel wettelijk toegelaten om mensen op basis van hun eetpatronen te weigeren? Verhuurders mogen geen rekening houden met kenmerken als leeftijd, ras, gezinssituatie, baan of seksuele geaardheid. Een voorkeur voor hamburgers behoort niet tot die lijst van beschermde categorieën.



Net zoals verhuurders die roken verbieden, maakt deze huisbaas dus gebruik van de aanpak ‘toegestaan tenzij specifiek verboden’. De enige manier waarop vleeseters dit zouden kunnen aanvechten is als ze bewijzen dat ze vlees moeten eten voor een medische aandoening.

