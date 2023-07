Vrouw schiet Uber-chauffeur neer omdat ze denkt dat hij haar ontvoert naar Mexico

Een vrouw uit Kentucky is beschuldigd van moord op haar Uber-chauffeur. De 48-jarige vrouw schoot de man neer omdat ze dacht dat ze ontvoerd werd naar Mexico. Dat meldt de El Paso Police Department in een statement.



Op 16 juni wou Phoebe Copas, een 48-jarige vrouw uit Texas, een taxi nemen naar Mission Valley in El Paso. Ze was in de stad op bezoek bij haar vriend. Voor de rit rekende ze op Uber-chauffeur Daniel Piedra Garcia, een 52-jarige man. Hij reed haar via de Amerikaanse Route 54 naar haar bestemming, maar halfweg het ritje liep het flink mis. Plots zag Copas verkeersborden die ‘Juarez, Mexico’ zeiden. El Paso ligt tenslotte vlakbij de grens met Mexico.



Op dat moment raakte Copas in paniek. Ze nam haar pistool uit haar handtas en schoot Piedra in het hoofd. Daarop crashte de wagen in de vangrail. Die zou niet in de buurt geweest zijn van een brug of toegangspoort die rechtstreeks toegang gaf tot Mexico. Volgens het El Paso Police Department is er «geen bewijs» gevonden van «kidnapping» of dat «Piedra afweek van Copas’ bestemming.»



Voordat Copas de hulpdiensten belde, nam ze volgens de politie eerst nog een foto van het lichaam van Piedra, die ze doorstuurde naar haar vriend. Piedra spendeerde nog enkele dagen in het ziekenhuis, maar overleed aan zijn verwondingen. Copas wordt nu beschuldigd van moord en verblijft in voorhechtenis.



«Hij was een hardwerkende man en erg grappig. Hij had nooit een slecht humeur», reageert Didi Lopez, de nicht van Piedra, aan de El Paso Times. «Ik wou dat ze iets gezegd had, vragen had gesteld, in plaats van impulsief te handelen. Want ze heeft niet alleen ons leven geruïneerd, maar ook dat van haar», besluit Lopez.

Reacties

08-07-2023 14:22:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.425

OTindex: 91.348

Eerst doen, dan denken. Zo moet het toch? Of was het misschien tóch anders?

08-07-2023 14:22:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.186

OTindex: 86.305

. Daarom moet ook iedereen in de VS een wapen dragen. Om je te kunnen verdedigen. En iedereen maar zonder reden dood te schieten.

En ze was er trots op, vandaar die foto Jaja.. Daarom moet ook iedereen in de VS een wapen dragen. Om je te kunnen verdedigen. En iedereen maar zonder reden dood te schieten.En ze was er trots op, vandaar die foto

08-07-2023 14:25:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.186

OTindex: 86.305

@Mamsie : ze dacht wel. Nl dat ze ontvoerd werd. Maar ze had naar school moeten gaan en aardrijkskunde moeten leren. Of logisch denken.

Of gewoon ff moeten vragen. @Mamsie :

Ach ach...wat is gezond verstand toch een zeldzaam verschijnsel...... QuoteAch ach...wat is gezond verstand toch een zeldzaam verschijnsel......



Laatste edit 08-07-2023 14:26 ze dacht wel. Nl dat ze ontvoerd werd. Maar ze had naar school moeten gaan en aardrijkskunde moeten leren. Of logisch denken.Of gewoon ff moeten vragen.

08-07-2023 15:41:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.167

OTindex: 28.242

@allone :

@Mamsie : ze dacht wel. Quoteze dacht wel. Denken moet je aan 'n paard overlaten. Die heeft een groter hoofd.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: