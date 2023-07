Dokter waarschuwt: steek je penis niet in mierennest tegen erectieproblemen

Een Thaise dokter heeft een hele bijzondere waarschuwing geuit. Volgens dr. Soranai Onwan uit Chiang Mai is het vooral NIET de bedoeling om je penis in een mierenhoop te steken om van je erectieproblemen af te komen.



Het broodnodige advies was een reactie op een schokkende video die in Thailand rondgaat. Op de beelden is te zien hoe een man zijn geslachtsdeel in een hoop rode mieren hangt, waarna hij het uitschreeuwt van de pijn. Als hij weer is opgestaan en zijn penis grondig was met water, doet hij het gewoon nog een keer. "Dit is dus heel ineffectief", meldt dokter Onwan.



"Bij erectieproblemen is het veel nuttiger om de onderliggende oorzaken aan te pakken. Het kan dan gaan om onregelmatigheden in de bloedsomloop, problemen met het zenuwstelsel, hormonen of mentale gezondheid", aldus de arts. "Mensen die last hebben van erectieproblemen moeten contact opnemen met hun huisarts om een veilige en effectievere behandeling te zoeken."



De man in het filmpje is waarschijnlijk op den duur weer hersteld van de pijnlijke blaren en wonden die rode mieren kunnen achterlaten. Dat voorrecht heeft niet iedere man.

Reacties

08-07-2023 09:20:39 Emmo

Stamgast



Nuttig advies. Eigenlijk was ik van plan dit vanmiddag te doen, maar op basis van dit advies zie ik er toch maar vanaf.

08-07-2023 10:55:35 omabep

Oudgediende



Heb je trouwens last van rode mieren? Ik heb ze al in geen jaren meer gezien. @Emmo : Fijn dat je op tijd gewaarschuwd werd, had niet zo leuk geweest voor jou, wel voor de toeschouwers natuurlijkHeb je trouwens last van rode mieren? Ik heb ze al in geen jaren meer gezien.

08-07-2023 11:01:33 allone

Oudgediende



Laatste edit 08-07-2023 11:01 @Emmo : deze dokter probeert alleen maar mensen geld afhandig te maken. Als ik jou was zou ik het gratis advies proberen

08-07-2023 12:12:19 Mamsie

Oudgediende



Ach ach...wat is gezond verstand toch een zeldzaam verschijnsel......

