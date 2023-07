Noëlla (3) ‘wast’ zichzelf en moeders auto met waterafstotende verf: ‘Elke keer prijs met die meid’

Een besmeurde Mercedes en een meisje dat in de verf gevallen lijkt te zijn. Noëlla (3) kreeg het voor elkaar. Het filmpje dat haar moeder van de bizarre situatie maakte, trekt op de website Dumpert veel bekijks.Achteraf kunnen ze er wel om lachen, al duurde het tot middernacht om alles schoon te krijgen. Noëlla was dan ook flink tekeer gegaan met een emmer gevelverf.In het filmpje op Dumpert krijgt Noëlla in eerste instantie nog flink op haar donder. De rode Mercedes van haar moeder is helemaal besmeurd met de grijze verf en dat is even schrikken voor haar tante Liesbeth Heesbeen, die namens de familie het woord doet. Het meisje zelf zit ook van top tot teen onder de verf en is in tranen door de donderspeech die ze krijgt.Het is waterafsto­ten­de verf en het schoonma­ken heeft helaas ook voor de nodige krassen gezorgd,,We dachten eerst dat het cement was maar dat bleek gelukkig niet het geval. Mijn nichtje hadden we onder de douche snel schoon maar met de auto zijn we tot middernacht bezig geweest. Het is waterafstotende verf en het schoonmaken heeft helaas ook voor de nodige krassen gezorgd.”De reacties op het filmpje dat Heesbeen zelf op Dumpert zette zijn overigens niet mals. Mensen vragen zich af hoe het kleine meisje daar alleen op straat kon zijn en zonder toezicht met de verf aan de slag kon gaan. Ook is er verbazing dat Noëlla eerst gefilmd wordt voor ze haar gezicht schoonmaken.Heesbeen maakt zich niet druk om de reacties. ,,Haar moeder had de telefoon toevallig in haar hand en is meteen gaan filmen toen ze het zag. En daarna hebben we Noëlla direct onder de douche gezet.” Dat de kleuter zonder dat iemand het opmerkte aan de slag kon gaan met de verf, is volgens Heesbeen niet de eerste keer.,,Het is iedere keer prijs met die meid. We komen ogen tekort en iedere keer weet ze weer te ontsnappen en dit soort acties uit te halen. Geef haar een fles shampoo en binnen een paar minuten zit alles onder. Wij kunnen er vooral om lachen, maar we krijgen nog heel wat te stellen met deze dame.”