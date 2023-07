Victoria Koblenko denkt dat kassabonnen supergiftig zijn: “Die moet je niet aanraken”

Het ging bij Renze maandagavond over de kassabonnetjes van Albert Heijn waar vaak fouten op staan. Victoria Koblenko greep het moment aan om ons allen te waarschuwen voor de giftigheid van de bonnen.



“De gezondheidseffecten van inkt wat op die bonnen zit, is bewezen hartstikke slecht voor je”, zei ze bloedserieus. Ze raadt het mensen dan ook af de bonnetjes aan te raken.



Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack, alias de Sjamadriaan, maakt korte metten met de bewering: “Victoria Koblenko zegt bij Renze dat er gif zit in de inkt van kassabonnen. Kassabonnen zijn van thermisch papier, de tekst wordt erin gebrand, geen inkt dus. Tot 2020 zat er wel Bisfenol A in dat papier, maar veel te weinig om schadelijk te zijn. Stop met halvegaren uitnodigen.”



Opiniemaker Anne Fleur Dekker haalt ook hard uit. “Dit is gewoon schadelijke pseudowetenschappelijke onzin. Media, nodig dit soort mensen met meningen alsjeblieft niet meer uit voor serieuze onderwerpen. Je haalt de geloofwaardigheid van je programma onderuit en verspreidt echt nonsens.”

07-07-2023 08:42:34 vaughn

Ik vind Victoria supergiftig.

07-07-2023 08:47:48 allone

@vaughn : dat komt doordat ze de kassabonnetjes van AH altijd opeet dat komt doordat ze de kassabonnetjes van AH altijd opeet

