Ontsnapte kat overreden door trein, Frans spoorbedrijf moet boete betalen

De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF moet een schadevergoeding betalen aan de eigenaren van een kat die in Parijs door een trein werd overreden. Een rechter achtte het spoorbedrijf vandaag schuldig aan nalatigheid. Het incident leidde tot landelijke ophef in Frankrijk.



Nadat het huisdier op station Montparnasse uit een reistas was geglipt, waarschuwden de twee baasjes treinpersoneel van een hogesnelheidstrein ervoor dat de kat op het spoor liep. Zij zouden twintig minuten op het personeel hebben ingepraat om ze ervan te overtuigen de trein tegen te houden om de kat te redden. Maar de trein vertrok toch, terwijl de kat nog op het spoor was.



Daarbij werd de kat dodelijk overreden. "We zagen dat hij in tweeën werd gesneden", zei de 15-jarige Melaina, een van de baasjes van de kat. "Het personeel zei tegen ons dat het niet hun probleem was en dat het maar een kat was", zei Melaina tegen dierenrechtenorganisatie 30 Millions d'Amis.



Onder anderen de Franse binnenlandminister Gérald Darmanin zei 'bijzonder gechoqueerd' te zijn door de gebeurtenis.



"Schamen jullie je niet?", vroeg de dierenrechtenorganisatie van voormalig actrice en model Brigitte Bardot aan SNCF in een verklaring.



30 Millions d'Amis spande een rechtszaak aan tegen SNCF voor ernstige mishandeling die leidde tot de dood van een dier. Daar kan een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 75.000 euro op volgen.



Omdat de SNCF alleen schuldig werd bevonden aan nalatigheid, valt de straf lager uit. De spoorwegmaatschappij moet een boete van 1000 euro betalen en aan beide baasjes een schadevergoeding van 1000 euro uitkeren. Eerder gaf de SNCF al een vrijkaartje naar Bordeaux, waar de baasjes met hun kat naartoe zouden gaan.

Reacties

06-07-2023 18:48:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.419

OTindex: 91.325

Zijn de baasjes van de kat zélf niet nalatig geweest door de kat niet veiliger te vervoeren?

06-07-2023 19:27:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.167

OTindex: 86.278

Ze hadden die kat niet mogen laten ontsnappen.

Ik weet niet of je nu echt kan verwachten dat het treinverkeer wordt stilgelegd voor katten honden kraaien of wat dan ook .. Dan zijn er weer een heleboel gedupeerde reizigers die klagen.

Er worden iedere dag dieren doodgereden. Mensen ook trouwens.

En hadden ze ipv 20 minuten te praten die kat niet kunnen lokken met wat te eten? Ik vind de eigenaars het meest verantwoordelijk.

06-07-2023 19:50:22 Buick

Erelid



WMRindex: 4.118

OTindex: 1.017



En de meeste mensen die worden gedood door een trein die springen er ineens voor.

dat mag ook niet, maar gek genoeg is er nog nooit 1 voor veroordeeld. @allone , je bent strafbaar als je op het spoor loopt.En de meeste mensen die worden gedood door een trein die springen er ineens voor.dat mag ook niet, maar gek genoeg is er nog nooit 1 voor veroordeeld.

06-07-2023 19:56:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.167

OTindex: 86.278



Met de doodstraf @Buick : deze kat is iig gestraft.Met de doodstraf

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: