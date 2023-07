Een nieuwe studie onthult wat er eigenlijk in hotdogs zit. Tip: het is geen vlees

Als je denkt dat je vlees eet als je een hotdog verorbert is er slecht nieuws. ,



"Het zijn vooral stukjes vet", legt Tyler Rouse, patholoog in het Stratford General Hospital in Ontario, Canada, uit aan Scientific American.



Rouse was nieuwsgierig naar wat er precies in hotdogs zat en als patholoog heeft hij de middelen om dat te achterhalen.



Dus hij en zijn collega Jordan Radigan namen dwarsdoorsneden om verschillende soorten weefsel te identificeren. En ontdekten tot hun verbazing dat de meeste plakjes voornamelijk uit vetbolletjes bestonden, met heel weinig spieren. En spieren noemen we vlees. De onderzoekers vonden ook stukjes bot en bloedvaten en kraakbeen, en zelfs plantaardig materiaal.



Hoe is het plantmateriaal daar terechtgekomen vraag je je af? Rouse legt uit:



Laat me het zo zeggen. Soms krijg ik biopsieën van menselijke darmen en vind ik plantaardig materiaal. Daar laat ik het maar bij.

Reacties

06-07-2023 16:22:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.419

OTindex: 91.325

Gelukkig eet ik die dingen niet. Ook geen knakworstjes.

06-07-2023 19:54:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.167

OTindex: 86.278



Vlees noch vis dus Vegetarisch zijn ze echter ook nietVlees noch vis dus

06-07-2023 20:56:53 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.294

OTindex: 19.119

S Ik zit de hele dag die hotdogs te schranzen, geen wonder dat ik zo dik geworden ben.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: