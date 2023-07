Opgelost dankzij Klokhuis: meisje ziet uitzending en brengt pedofiliezaak aan het rollen

Toen een elfjarig meisje uit de buurt van Amsterdam een aflevering van Klokhuis zag en besloot deze met haar ouders te bespreken, kwam een grootschalige pedofiliezaak aan het licht.

Het gaat om een aflevering van Klokhuis waarin wordt uitgelegd dat volwassenen zich soms voordoen als kinderen en om naaktfoto’s en -video’s vragen, meldt De Stentor.



Het meisje realiseerde zich dat haar dat ook was overkomen en besprak dit met haar ouders. Zij lichtten de politie in – die de nog bestaande chat van het meisje overnam – en zo kwam de zaak aan het rollen. De dader blijkt de 35-jarige Randy F. uit Limburg te zijn. Niet alleen het elfjarige meisje, maar nog tientallen anderen dwong hij tot het maken van seksfoto’s en -video’s.



Daarbij deed hij zich voor als Tim, een jongen in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar. Hij legde contact met de meisjes via social media en gaf hen complimenten: van ‘je bent de leukste en de mooiste’ tot aan de boodschap met ze te willen trouwen. Daarna kregen de gesprekken een seksuele toon en vroeg hij de meisjes om naaktfoto’s en video’s waarin ze seksuele handelingen bij zichzelf uitvoerden.



Bij Randy F. werden op zijn slaapkamer in het huis van zijn ouders harde schijven gevonden met 136.000 foto’s en 31.000 video’s met kinderporno. Het gaat om meisjes tussen de zeven en twaalf jaar uit Nederland en België.



F. staat deze week terecht in de rechtbank van Amsterdam. Hij heeft bekend zich schuldig te maken aan het groomen van de jonge meisjes, en zegt dat dat komt door zijn cocaïneverslaving. Volgens deskundigen heeft de Limburger een pedofiele stoornis en borderline. Woensdag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: