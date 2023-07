Texaanse man die op 17e vermist raakte 8 jaar later bewusteloos teruggevonden

Rudolph ‘Rudy’ Farias IV raakte in 2015 vermist toen hij zijn honden aan het uitlaten was. Hij was destijds 17 jaar oud. Nu, acht jaar later, is hij gevonden.

De man lag bewusteloos voor een kerk in het zuidoosten van Houston.



Waar Rudy de afgelopen acht jaar is geweest, is nog een raadsel. Hij verblijft momenteel in het ziekenhuis en onderzoekers van de politie hebben hem nog geen vragen kunnen stellen.



In een verklaring zegt zijn moeder: ‘Mijn zoon krijgt de zorg die hij nodig heeft om zijn trauma te boven te komen, maar op dit moment is hij niet in staat om met ons te communiceren.’



Toen Rudy op zijn zeventiende vermist raakte, was bekend dat hij leed aan depressies en angsten. Ieder spoor ontbrak, terwijl de honden die hij uitliet wel teruggevonden werden. Ook een privédetective kon hem niet traceren. Hij vermoedde na een paar jaar dat Rudy wellicht was weggelopen en niet gevonden wilde worden.

Reacties

06-07-2023 10:09:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.162

OTindex: 86.265

Het zal je kind maar wezen…

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: