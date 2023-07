Bewoners willen zo graag geen McDonalds in Almere dat ze crowdfunding starten

Bewoners van Almere Oosterwold zijn een online geldinzamelingsactie gestart om de mogelijke komst van een McDonald's naar de woonwijk tegen te houden. Het geld dat wordt ingezameld, is bedoeld om een advocaat te betalen en het streefbedrag is ruim 5.000 euro.



De fastfoodketen heeft een vergunning aangevraagd voor een McDrive in het woongebied. De bewoners willen een juridisch goed onderbouwd bezwaar kunnen indienen in het geval de vergunningsaanvraag wordt goedgekeurd, laat Omroep Flevoland weten.



"Inmiddels is er zo'n 3200 euro opgehaald. Dat toont wel aan hoe stevig de samenleving hier elkaar wil steunen", zegt Femke Mostert, initiatiefnemer van de actie, tegen de regionale omroep. De bewoners vinden de komst van de McDonald's niet passen in de woonwijk.



Ze denken dat de keten afval- en geluidsoverlast gaat veroorzaken. Bewoner Caroline Hooijer zegt hierover tegen Omroep Flevoland: "De McDonald's gaat niet dicht om 20.00 uur. Ik denk dat jongeren hier zullen blijven rondhangen. Dat betekent geluidsoverlast, stankoverlast. Het past hier niet." Een andere initiatiefnemer is juist een online petitie gestart vóór de komst van het restaurant. Deze is intussen 130 keer ondertekend, maar Mostert neemt deze actie niet serieus.

06-07-2023 10:10:50 allone

Met zijn allen tegen MacDonalds. Heeft wat van David en Goliath. Maar als je niet welkom bent, ben je niet welkom. Ben benieuwd hoe dat afloopt

06-07-2023 11:00:48 Emmo

In Meppel is er gedonder geweest over over een vestiging van McDonalds en chauffeurscafé "de Raket" bij Rogat.



De raket had een hoge mast staan met daar bovenop een gestileerde raket. Dat mocht niet van de gemeente Meppel: stond niet in het bestemmingsplan, horizonvervuiling, te hoog, gevaarlijk, etc. (Ding stond er al járen)



Tijdje later wilde McDonalds op korte afstand van de snelweg een vestiging openen. Met uiteraard een veertig meter hoge paal met de bekende "M" daarbovenop. Hamerstukje. Bestemmingsplan? Veranderen we even.... @allone : Geld dat stom is maakt recht dat krom is.In Meppel is er gedonder geweest over over een vestiging van McDonalds en chauffeurscafé "de Raket" bij Rogat.De raket had een hoge mast staan met daar bovenop een gestileerde raket. Dat mocht niet van de gemeente Meppel: stond niet in het bestemmingsplan, horizonvervuiling, te hoog, gevaarlijk, etc. (Ding stond er al járen)Tijdje later wilde McDonalds op korte afstand van de snelweg een vestiging openen. Met uiteraard een veertig meter hoge paal met de bekende "M" daarbovenop. Hamerstukje. Bestemmingsplan? Veranderen we even....

