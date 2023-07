Beheerder vergeet bezoeker: vrouw brengt angstige uren door op kerkhof

Een bezoek aan een kerkhof kreeg maandagavond een ongewone wending voor een vrouw in Maastricht. De vrouw was ongewild op het kerkhof aan de Gerard Walravenstraat ingesloten, nadat de beheerder de poort had afgesloten zonder te merken dat zij nog binnen was.



De vrouw was naar de begraafplaats gegaan voor een rustig bezoek, wellicht om een geliefde te gedenken of voor een moment van vredige bezinning. Maar toen zij besloot te vertrekken, kwam ze tot de ontdekking dat ze was ingesloten. De beheerder van de begraafplaats had de poort vergrendeld en was vertrokken.



In een poging om hulp te krijgen, alarmeerde de vrouw de hulpdiensten. De handhavingsdienst was de eerste die op de locatie arriveerde en ontdekte dat de vrouw in goede gezondheid was. Omdat de handhaving niet verder kon assisteren, werd besloten de brandweer op te roepen.



Door de afwezigheid van de sleutelhouder, die onbereikbaar was, moest de brandweer gebruik maken van zwaar gereedschap om de situatie op te lossen. Met een grote kniptang wisten ze de poort open te krijgen, zodat de vrouw kon worden bevrijd uit haar benarde positie.

