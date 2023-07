Barbie-boycot in Vietnam: kaartje doet film de das om

Dat de nieuwe Barbie-film in Vietnam niets gaat opleveren is vooraf al duidelijk. De film is namelijk keihard verboden. De langverwachte blockbuster met Margot Robbie als Barbie en Ryan Gosling als Ken (waarom??) komt het Aziatische land niet in. De reden: een omstreden kaartje van een handjevol eilanden.



De Hollywood-film toont in een scène een kaart met daarop de 'Zuid-Chinese Zee'. Tot zover niet zoveel aan de hand, ware het niet dat op dat kaartje een aantal eilanden staat dat door Vietnam als eigen grondgebied wordt gezien. Daar is China het dan weer niet mee eens. De supermacht eigent zich de eilanden toe. Deze zijn volgens de Chinezen namelijk door henzelf kunstmatig aangelegd. Vietnam beweert daarentegen dat de eilanden al honderden jaren bestaan.



Van het oordeel van de rechter dat de eilanden niet tot China behoren, trekt de supermacht zich niets aan. De zee moet worden gedeeld met vijf andere landen: Vietnam, Taiwan, Maleisië, Brunei en de Filipijnen. Dat zal de Chinezen een worst wezen. Zij trekken zich niets aan van het credo 'samen zullen we alles delen'.



Met de Barbie-boycot kunnen de Vietnamezen fluiten naar de film die daar op 21 juli in première zou gaan. Het is zeker niet voor het eerst dat een dergelijke gevoeligheid een boycot oplevert. De Sony-film Uncharted (naar de gelijknamige gamereeks) werd ook al verboden evenals de Dreamworks-film Abominable.

Zo kinderachtig om in deze tijd meer grondgebied te willen hebben, ze kunnen het toch niet meenemen in hun graf. Geef de mensen die er wonen zelf de keus van wie ze willen zijn of nog beter, maak er eigen landen van zodat niemand ze toe kan eigenen.

