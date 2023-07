Hier 30, in Spanje 40: En in Afrika halen ze de 50 graden dit weekend

Het wordt een wisselvallige week qua weer. Dat stelt meteoroloog Marc de Jong van Buienradar. Je zou het nu misschien nog niet zeggen, maar het wordt namelijk écht warm deze week.Voordat die warmte er is moeten we nog wel een paar dagen wachten. Morgen en overmorgen wordt ‘behoorlijk wisselvallig’, zegt De Jong. Overal in Nederland vallen wel buien. Die kunnen stevig zijn, dus met een paraplu de deur uit is geen overbodige luxe.In de loop van de donderdag draait de wind en wordt het warm, weet De Jong. “Het is in het zuiden van Europa heel heet. Die lucht komt onze kant op. De temperatuur stijgt dan flink.”Het wordt vanaf donderdag snel warmer. Donderdag nog zo’n 22 graden, vrijdag 27 graden en zaterdag 30. Maar na die hitte, komt snel het onweer. “Maar het is nog niet precies duidelijk wanneer”, zegt De Jong. “Dat zou in de loop van zondag kunnen zijn, maar ook maandag. Dan wordt het ook meteen weer een stuk koeler.”Die temperaturen vallen nog in het niets als je kijkt wat ze in Zuid-Europa en Noord-Afrika te verduren krijgen.Martijn Dorrestein van Buienradar ziet dat de temperatuur in Spanje op kan lopen tot 40 graden. “In Noord-Afrika en het Midden-Oosten halen ze zelfs de 50 graden.”Dat zie je ook op onderstaande kaart, die een verwachting weergeeft van komende zondag. Het witte deel is het warmste gebied van de regio: Plaatje