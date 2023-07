Schotse Orkney-eilanden zijn Brexit spuugzat: onafhankelijkheidsstrijd op komst?

De Brexit is een groot succes gebleken. Zo groot dat nu zelfs de Schotse Orkney-eilanden gruwelen van het 'Verenigd' Koninkrijk. De Noorderlijke eilandengroep dreigt op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. De wens van de ontevreden eilanders? Een zelfregelende mogendheid binnen het Noorse koninkrijk. De kleine, relatief onbekende, Britse eilandengroep komt in opstand.De raad van Orkney gaat alternatieve bestuursvormen onderzoeken. De meest voor de hand liggende optie is onderdeel worden van het Noorse koninkrijk. De eilandengroep was in het verleden ook al onderdeel van zowel Noorwegen als Denemarken en heeft een grote Scandinavische geschiedenis. Geografisch ligt Orkney ter hoogte van het Noorse Stavanger.Met Brexit en de economische toestand heeft het Orkney-bestuur het helemaal gehad. ''Op straat in Orkney vragen mensen aan mij: 'wanneer gaan we weer bij Noorwegen?''', vertelt raadsvoorzitter James Stockan aan The Guardian. De eilanden zijn volgens hem hopeloos in de steek gelaten door de Schotse regering in Edinburgh en de Britse regering in Londen. Dinsdag wordt besloten hoe het verder gaat en of de onrust leidt tot een onafhankelijkheidsreferendum.Op de eilanden wonen op dit moment zo'n 22.500 mensen. Qua inwoneraantal staat Orkney op positie 258 van de 345 Nederlandse gemeentes. Tussen Zundert (22.51en Bunschoten (22.500). Orkney bestaat uit een aantal kleinere eilanden waarbij op sommige gemiddeld rond de 80 mensen leven. Toch heeft de eilandengroep alles! Zoals de kortste lijnvlucht ter wereld, een vlucht van circa 2 minuten.