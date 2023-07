Vermiste kat Koffic zat bijna week lang opgesloten in busje in Helmond

Al een aantal dagen werd op de Heistraat in Helmond gemiauw gehoord vanuit een geparkeerde bus. Wat bleek? Kat Koffic, die sinds maandag vermist was, zat al dagenlang in de bus opgesloten.Op Instagram schrijven wijkagenten dat omstanders zaterdag de politie hadden gebeld toen ze het gemiauw hoorden. Het lukte de politie om de eigenaar van de bus te achterhalen. Deze gaf echter aan geen kat te hebben en de bus sinds maandag niet meer te hebben gebruikt.De eigenaar van de bus belde vervolgens wat mensen op waar hij afgelopen week was geweest. Toen had hij beet en werden de eigenaren van de kat, die zo'n vijftien kilometer verderop in het dorp Someren-Eind wonen, achterhaald. Zij waren dolblij, want ze waren hun kat kwijt sinds maandag en vreesden het ergste.Koffic werd in goede gezondheid aangetroffen en is inmiddels herenigd met het baasje.