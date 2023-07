Onderzoek toont serieus probleem met hygiëne van maaltijdboxen: wemelt van de bacteriën

Uit onderzoek van het Italiaanse enogastronomische tijdschrift Gambero Rosso blijkt dat de gemiddelde box van maaltijdbezorgers vol zit met bacteriën. In één box werden zelfs 200 kolonies bacteriën gevonden. ,,Er zijn regelmatig controles in restaurants en afhaalpunten, maar niet specifiek van koeriers.”



‘Thuisbezorgde Bacteriën’ titelt de cover van Gambero Rosso, het meest prestigieuze enogastronomische tijdschrift van Italië. Volgens het blad is de hygiëne van de food delivery een serieus probleem. Uit het uitgebreide onderzoek blijkt dat verpakkingen regelmatig niet goed afgesloten zijn, dat warme maaltijden, als pizza’s, te koud bij de cliënt aankomen en koude maaltijden, zoals sushi, te warm en dat de maaltijdboxen die de bezorgers op hun rug torsen ware bacteriehaarden zijn.



In één zo’n maaltijdbox, op het oog en qua geur schoon, bleken ruim 200 kolonies bacteriën te huizen. Dat is, zo schrijft Gambero Rosso, drie keer zoveel als op de vloer van een restaurant mag worden aangetroffen bij een hygiëne controle. Een restaurant met zoveel bacteriën op de vloer zou subiet gesloten worden, een koerier met zoveel bacteriën in zijn box, waar direct voedsel op geplaatst wordt, mag gewoon blijven rijden.



De schrijvers van het stuk hekelen het gebrek aan controle op de voedselkoeriers; de controles op restaurants en levensmiddelenwinkels zijn heel streng, er is zelfs een speciale eenheid van de Carabinieri die zich uitsluitend met die controles bezighoudt, maar het transport wordt nauwelijks gecontroleerd. En de klant dreigt daar de dupe van te worden, de kans op voedselvergiftiging is zeer wel aanwezig.

We moeten tegenwoordig toch allemaal aan de insecten? Dit is alleen maar een stapje verder. Omdat insecten goed beschouwd ook dieren zijn zal de ware veganist ook daar zijn of haar neus voor ophalen. Blijft over: bacteriële of minerale voeding.

