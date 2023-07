Niet doen: coke snuiven op het graf van Pablo Escobar

Soms lijken de dingen op het eerste gezicht leuker dan dat ze in werkelijkheid zijn. Of beter gezegd: de grap is daar, maar de gevolgen zijn niet te overzien.Zoiets overkwam de Brit Stephen Semmens, hij liet zich bij een bezoek aan het graf van drugsbaron Pablo ‘El Patron’ Escobar overtuigen een lijntje te nemen. Zo gezegd en zo gedaan, en het kwam allemaal op de smartphone camera te staan.Vervolgens was het natuurlijk maar een fluitje van een cent om die foto’s online te krijgen. Kwestie van een paar juiste toetsen indrukken.De reacties waren massaal. Sommigen vonden het helemaal te gek wat Semmens had gedaan. Maar de autoriteiten in Colombia zelf waren ‘not amused’ – en ook de aanhangers van Escobar waren helemaal niet gelukkig met deze actie. Deze Brit zette het Zuid Amerikaanse land flink voor paal. Alsof de overheid in het land tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan niet al genoeg doet om drugscriminelen op te pakken.Niet veel later ontving Semmens – die in Colombia woont – doodsbedreigingen en was hij zijn leven niet meer zeker. Tot overmaat van ramp sommeerde de douane hem het land te verlaten. Terug op het vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk, oprotten geblazen.En met name met dat laatste was Semmens niet blij. Hij heeft een vrouw en twee dochters in Colombia, en wil graag bij zijn gezin zijn. Hij liet de media weten dat hij de lijn alleen maar had gelegd ‘uit respect voor Pablo Escobar’. Iets wat alleen maar olie op het vuur gooide.