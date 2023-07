Trend onder vrouwen op social media: jezelf lelijk maken

Ze verven hun haar pikzwart of scheren hun hoofd zelfs kaal en bleken hun wenkbrauwen. Het maakt veel vrouwen er niet mooier op, maar ze zijn wel trendy. Het wordt 'succubus chic’ of ‘uglification of women' genoemd. Ook grote sterren als Julia Fox en Kylie Jenner doen eraan mee.



Professor sociale psychologie Karlijn Massar legt aan HLN uit: “Opvallend is dat de vrouwen die zich 'lelijk’ maken, er wel nog steeds vrouwelijk en aantrekkelijk uitzien. De look die ze nastreven benadert een beetje hoe baby’s eruit zien: grote ogen, een kaal hoofd, een smalle kaaklijn, volle lippen.”



“Deze 'baby-trekken’ zijn niet per se aantrekkelijk voor mannen. Al is er waarschijnlijk een beperkte groep die zich er juist wél toe aangetrokken voelt. Feit is dat je met deze uiterlijke kenmerken, evolutionair gezien, een zorginstinct activeert. Die reflex zit er bij de mens al honderdduizend jaren in.”



Een verklaring heeft ze wel voor de trend. "Vrouwen willen benadrukken dat ze méér zijn dan hun uiterlijk en dat ze ook echt iets kunnen. Ik zie de trend dus ook als een collectief activisme van vrouwen om zich los te wurmen van die seksuele objectificatie.”

02-07-2023 15:12:12 Mamsie

Trend onder vrouwen op social media: jezelf lelijk maken



Dat is bij mij volautomatisch gebeurd. De tand des tijds heeft behoorlijk huisgehouden! 🙄 Dat is bij mij volautomatisch gebeurd. De tand des tijds heeft behoorlijk huisgehouden! 🙄

02-07-2023 15:18:56 Buick

@Mamsie , misschien had je de tand des tijds toendertijd een kunstgebit moeten geven

02-07-2023 16:05:56 Emmo

@Mamsie :

De tand des tijds heeft behoorlijk huisgehouden! 🙄 QuoteDe tand des tijds heeft behoorlijk huisgehouden! 🙄 Je zou 'm de koezen uuttrekk'n

02-07-2023 16:16:17 allone

Vrouwelijk en aantrekkelijk is lelijk?

