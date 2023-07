Vrouw komt vast te zitten in loopband vliegveld Bangkok, been ter plekke geamputeerd

Op het Don Mueang-vliegveld in Bangkok is een vrouw haar been kwijtgeraakt als gevolg van een ongeluk op een loopband voor passagiers.De 57-jarige vrouw struikelde over haar koffer in haar haast om een vlucht te halen en kwam vast te zitten met haar linkerbeen. Ze zat zodanig bekneld dat hulpdiensten niets anders konden doen dan ter plaatse haar been te amputeren, net boven de knie.Op social media gaan foto’s rond waarop de vrouw zittend te zien is met haar been vastgeklemd onder de loopband. De luchthavenleiding zegt zeer ontdaan te zijn door het ongeluk en kondigt aan alle medische kosten te zullen betalen.Ook zal worden gesproken over een schadevergoeding voor het verlies van haar been. Er is een onderzoek naar de oorzaak van het incident gestart.Volgens de directeur van het vliegveld zouden tegen 2025 oude loopbanden en roltrappen worden vervangen, maar dat proces wordt nu versneld ingezet. Lokale media melden dat de loopband in kwestie sinds 1996 in werking is.