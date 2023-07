Experimentele auto op zonne-energie vliegt in brand: twee doden

Een door de Europese Unie gefinancierd onderzoek naar auto's die rijden op zonne-energie leidde tot een dodelijk ongeval. Twee onderzoekers overleden nadat hun auto plotseling in brand vloog en zelfs explodeerde.



De wetenschappers reden in een experimentele hybrideauto in Napels. Zij maakten deel uit van het onderzoeksproject Life-Save, dat oudere benzineauto's wil ombouwen tot hybrides die gedeeltelijk rijden op zonne-energie. Het idee is om aan bestaande auto’s elektromotoren toe te voegen, die vervolgens van stroom worden voorzien door een batterijpakket en zonnepanelen op het dak en op de motorkap. Hierdoor zou elektrisch rijden voor veel meer mensen bereikbaar worden, want zelfs jaren oude auto’s zouden ervoor geschikt kunnen worden gemaakt.



Het project startte al in 2017 en zou eigenlijk dit jaar worden afgesloten. In totaal is er ruim 3 miljoen euro voor uitgetrokken. De Europese Unie heeft er voor ruim 1,8 miljoen euro aan bijgedragen.



Maria Vittoria Prati, onderzoeker van de Italiaanse National Council of Research (NCR), stierf afgelopen maandag aan de derdegraads brandwonden die zij bij het ongeval opliep. De andere inzittende, leerling-onderzoeker Fulvio Filace, overleed afgelopen nacht in het Cardarelli-ziekenhuis in Napels. Het was volgens een woordvoerder van het ziekenhuis al meteen duidelijk dat beiden bij de mislukte testrit ‘zeer ernstig’ gewond raakten. Maar voor de jongste van de twee slachtoffers was er gezien de leeftijd nog enige hoop dat hij het zou overleven.

Reacties

02-07-2023 08:06:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.124

OTindex: 86.215

Au. Life-Save? Erg Safe was dit blijkbaar niet. En er is ook niemand ge-saved… wat triest.



Auto s met zonnepanelen is misschien in Italië een goed idee. Maar ik geloof niet dat we in NL genoeg zon hebben. Niet s winters…

02-07-2023 09:13:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.074

OTindex: 28.240

Terug naar de tekentafel, zou ik zeggen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: