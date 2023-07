Buschauffeur krijgt ruzie met meisje over drinken en sluit haar op in bus: familie slaat ruiten in

Twee mannen hebben donderdagavond rond 17.30 uur in Roosendaal een bus vernield. Dat is waarschijnlijk gebeurd nadat er een conflict tussen de chauffeur en een passagier was ontstaan. Een van de twee mannen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.



Het conflict in de bus zou tussen een minderjarig meisje en de chauffeur zijn ontstaan. Volgens de politie stapte zij de bus in met drinken in haar hand en ontstond er een ruzie over huisregels met de chauffeur.



De chauffeur sloot toen de deuren van de bus en wachtte op de komst van de politie. Ondertussen belde het meisje haar familie en kwamen twee mannelijke familieleden bij de bus aan. Zij vroegen de buschauffeur om de deur open te maken.



Toen de chauffeur de deur niet openmaakte, sloegen de mannen een aantal ruiten en een deur in. Daarbij raakte een van de twee mannen gewond.



De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Reacties

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.



Gewoon dit artikeltje lezen hè, dan weten zij het ook! Gewoon dit artikeltje lezen hè, dan weten zij het ook!

