Oeps, foutje! Politie rukt uit voor 'gecamoufleerde mensen' met wapens

WINTERSWIJK MEDDO - Alle alarmbellen gingen dinsdagavond af bij de politie na een melding over gecamoufleerde mensen met wapens in het buitengebied van Meddo vlakbij Winterswijk. De politie rukte met meerdere surveillancevoertuigen en een politiehelikopter uit, maar ter plaatse bleek het helemaal niet zo gevaarlijk als het klonk.Het bleek namelijk niet om echt gevaarlijke mannen te gaan, maar om een militaire oefening van de Luchtmobiele Brigade.“Er stond een oefening gepland van de 11 Luchtmobiele Brigade Verkenningseskadron van de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen”, laat een woordvoerder van Defensie weten. “Tijdens deze oefening zijn verschillende verkenningsactiviteiten geoefend, zowel te voet als met terreinvoertuigen en zowel ’s nachts als overdag.”In voorbereiding op deze oefening is volgens de woordvoerder de standaardprocedure doorlopen. Zo zijn de verschillende interne afdelingen van defensie, gemeenten waar de oefening werd gehouden en de politie en provincie op de hoogte gesteld.“Normaliter wordt in aanvulling op bovenstaande procedure de oefening opgenomen in een centraal digitaal overzicht van Defensie”, legt een woordvoerder uit.“In dit geval was deze oefening in deze lijst niet vermeld. Het gevolg was dat de oefening niet gemakkelijk was terug te vinden door de Koninklijke Marchechaussee en uiteindelijk de politie is uitgerukt om polshoogte te nemen.”Ter plaatse is er contact geweest tussen de politie en de militaire eenheid. Dit heeft geen invloed gehad op het verdere verloop van de oefening. De Luchtmobiele Brigade neemt het voorval erg serieus.“Defensie is in overleg met de politie maatregelen aan het nemen om dit soort incidenten te voorkomen in de toekomst”, aldus een woordvoerder.