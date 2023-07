Baas laat werknemers bespioneren door nep-priesters

De meeste mensen doen wel eens dingen onder werktijd waarvan het maar goed is dat de baas er niet vanaf weet. Gelukkig hebben de meeste werkgevers niet overal ogen. Dat geldt niet voor een paar horecabazen in het Amerikaanse Californië. Zij vermoedden dat hun werknemers zich geregeld misdroegen, maar om dat zeker te weten schakelden ze hulp in van “hogerop”.



De restauranteigenaren kwamen op een goede dag met een vreemde aankondiging. De werkvloer zou tijdelijk worden verrijkt met een stukje spirituele begeleiding, in de vorm van een priester. Aan die priester konden ze “al hun zonden kwijt”, zo vertelde een van de bazen. Wat de koks en obers niet wisten: de priester was een acteur, ingehuurd om hun diepste geheimen los te peuteren.



Biechtmomenten werden een vast onderdeel van de werkdagen. Bij een echte priester zou hetgeen er gebiecht wordt nooit worden doorverteld; de geestelijke is puur en alleen een doorgeefluik naar “boven”. Je vertelt een zonde die je begaan hebt, de priester bidt voor je en je bent vergeven. Zo gun het bij het Californische restaurant dus niet helemaal.



De priesters stelden verdacht veel vragen over het reilen en zeilen op de werkvloer. De geestelijken waren vooral geïnteresseerd of de biechters wel eens iets gestolen hadden van hun baas. “Zodra het gesprek begon, was het verdacht. Het leek niet op een normale biecht”, vertelt oud-werknemer Maria aan de Washington Post.



De restaurantmedewerkers dienden een klacht in bij het moederbedrijf achter het restaurant. Inmiddels is er een onderzoek ingester naar het inhuren van de neppriesters.

