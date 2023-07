Britse wandelaar twee keer in 24 uur gered door Spaanse hulpdiensten

Een Britse wandelaarster heeft binnen 24 uur twee keer de hulp nodig gehad van de Spaanse hulpdiensten. De vrouw van 64 was op achtereenvolgende avonden op verschillende routes in de problemen gekomen.Het ging voor het eerst mis op maandag. De vrouw was met een bekende aan het wandelen tussen twee dorpjes in de noordwestelijk provincie Cantabriƫ. De reisgenoot was daarbij alvast vooruitgelopen. Omdat de vrouw maar niet op de bestemming aankwam, belde de reisgenoot rond 20.30 uur het alarmnummer.Er werd meteen een brede zoekactie op touw gezet, met ambulances, brandweerlieden, politieagenten, gidsen en een bergreddingsteam. In totaal deden 28 mensen in 18 voertuigen daaraan mee, een helikopter bleef vanwege slecht zicht aan de grond.De vrouw werd uren later in de bosschages naast het wandelpad gevonden. Ze was gedesoriƫnteerd maar niet gewond. Op een brancard werd ze in het donker weer naar het pad gebracht, zo'n 100 meter verderop.Over wat er dit keer mis was gegaan deelde de reddingsdienst minder details, alleen dat de melding even voor 23.00 uur binnenkwam. Opnieuw rukten politieagenten, brandweerlieden, ambulancemedewerkers en berggidsen uit.De vrouw bleek dit keer gewond te zijn geraakt. Volgens plaatselijke media was ze op een helling ten val gekomen toen ze uitweek voor een kudde schapen. Ze is met blauwe plekken en een vermoedelijk gebroken pols in het ziekenhuis opgenomen.Volgens een woordvoerder was het de eerste keer dat hulpverleners binnen een dag voor dezelfde persoon moesten uitrukken.