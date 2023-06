Handtas met afmetingen van korreltje zout geveild voor 58.000 euro

Een pinpas of lippenstift past er niet in. Maar de veiling van een microscopisch kleine handtas had duidelijk belangstelling. Er was iemand die er maar liefst 63.000 dollar (bijna 58.000 euro) voor wilde neertellen.De geelgroene tas is geïnspireerd op een model van modehuis Louis Vuitton. Het voorwerp is nauwelijks zichtbaar met het blote oog: met afmetingen van 657, bij 222, bij 700 micrometer is het kleiner dan een korrel zeezout.De tas is gemaakt door een kunstcollectief in New York. De groep MSCHF zegt dat de tas smal genoeg is om door het oog van een naald te gaan.Met het ontwerp willen de kunstenaars een statement maken; ze hebben het luxemerk Louis Vutton niet om toestemming gevraagd maar wel hun logo ‘LV’ gebruikt. De laatste jaren is het in de mode om handtassen steeds kleiner te maken. Maar daarvoor verliezen ze hun functionaliteit, zegt MSCH.Het object is gemaakt dankzij een bijzondere techniek, dat ‘twee-foton polymerisatie’ wordt genoemd. Daarmee kan plastic op microschaal in 3D geprint worden.De tas werd verkocht via het online veilinghuis Joopiter, dat is opgericht door de Amerikaanse zanger en ontwerper Pharell Williams. De koper krijgt er een microscoop bij, waarmee de tas kan worden bekeken.