Belg rijdt 20 keer te hard langs dezelfde flitspaal: 'Ik vind het niet fair'

Het is ons allemaal wel eens gebeurd: je let even niet op en voor je het weet ben je op de zeer gevoelige plaat vastgelegd. Zelfs bij een flitspaal die je al honderden keren gepasseerd bent kun je immers even in gedachten verzonken raken.



Een man uit het Belgische Houthalen-Helchteren (in de buurt van Hasselt) maakte het echter wel heel erg bont. In drie weken tijd werd hij maar liefst twintig keer gepakt bij dezelfde flitspaal.



Tegenover lokale publicatie Nieuwsblad deed de beste man zijn verhaal. De flitspaal in kwestie stond pas sinds eind mei op een weg zonder verdere snelheidsmarkeringen. Volgens de hardrijdende Belg werd door de lokale automobilisten altijd aangenomen dat de maximumsnelheid 70 kilometer per uur was. Dat bleek echter toch anders te liggen:



“Er staat nergens een bord van de bebouwde kom of een snelheidsbord. Dus ik ging er, net als heel veel andere mensen, altijd vanuit dat je daar 70 km/u mag rijden. Toen [de eerste boete binnenkwam] besefte ik pas dat je daar maar 50 km/u mag rijden. Sindsdien hou ik me daar ook altijd aan de snelheid. Die eerste boete heb ik meteen betaald, met een glimlach zelfs.”



De eerste boete van welgeteld 52 euro was voor onze held geen probleem, maar de brieven bleven maar binnenkomen. Op één dag kwamen er zelfs maar liefst tien boetes binnen. De overige 19 gaan de man dan ook veel te ver. In totaal komt het boetebedrag op een fikse 1040 euro uit. In plaats van zijn verlies te nemen zal de Belg de boetes gaan aanvechten:



“Ik vind dat de boetes veel te laat na de overtreding zijn opgestuurd. Ik vind het niet fair, dus ik ga die boetes aanvechten.”



De man mag nog van geluk spreken dat hij in dit geval aan de goede kant van de grens woont. In Nederland was hij immers veel meer kwijt geweest. Twintig boetes van elk 20 kilometer te hard zouden in ons koude kikkerlandje immers uitkomen op een bedrag van maar liefst 4180 euro.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: