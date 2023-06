Na 60.000 kilometer varen eindigt Ocean Race niet op zee, maar in de rechtszaal

Zo onvoorspelbaar als de zee is, zo weerbarstig is de eindstrijd van de Ocean Race. De wedstrijd, die in januari begon en 15 juni eindigde, heeft namelijk nog steeds geen winnaar. De eindoverwinning wordt vandaag achter een jurytafel beslist. Dat heeft alles te maken met een aanvaring tussen twee boten.



Wat gebeurde er precies? In de laatste etappe van Scheveningen naar Genua werd de boot van klassementsleider 11th Hour Racing aangevaren door GUYOT Team Europe. Beide boten in de IMOCA-klasse hadden schade, waaronder een flink gat in de romp. Er raakte niemand gewond, maar beide boten moesten terugkeren naar de haven in Scheveningen. Dat betekende nul punten, omdat ze dus niet over de finish kwamen.



11th Hour Racing raakte z'n plek als koploper in het klassement kwijt. Die plek ging naar Team Holcim-PRB.



De grote vraag is of 11th Hour Racing toch punten moet krijgen, omdat zij niets aan die aanvaring konden doen. Benjamin Dutreux, de GUYOT-schipper, zei na de botsing direct al dat hij verantwoordelijk was voor het incident. 11th Hour Racing keerde terug naar de haven, wilde de boot repareren en doorvaren, maar zo'n onderbreking is niet toegestaan in de laatste etappe.



Maar 11th Hour Racing had nog wel een andere strategie om de koppositie terug te veroveren: een verzoek tot herziening bij de internationale jury. Dit is een gebruikelijke procedure in de zeilsport, waarbij een team punten kan krijgen als de eindstand buiten hun schuld aanzienlijk slechter is uitgevallen.



Het team zou voor die ene etappe dan een soort gemiddelde toegekend moeten krijgen van de punten die ze in voorafgaande etappes hebben gehaald.



Als de jury het daarmee eens is, zou Team Holcim-PRB hun eerste plaats in het eindklassement kwijtraken. Ze staan nu nog met één punt voor op 11th Hour Racing. Daarom heeft dit team weer protest aangetekend, omdat 11th Hour Racing zelf terug is gegaan naar de haven.



Al met al wordt het een opmerkelijk einde van een gemankeerde Ocean Race, waar door een tekort aan sponsoren slechts vier boten aan meededen.

Reacties

Als er vier bootjes meedoen aan een race over 60.000 kilometer en dan nóg met elkaar in aanvaring komen zou ik beide schippers een draai om de oren willen geven wegens onvoorzichtig varen.

