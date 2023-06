Nieuwe theorie over dood Toetanchamon: “Stierf aan verwondingen na dronken ritje met strijdwagen”

Volgens een nieuwe theorie stierf de Egyptische farao Toetanchamon aan zijn verwondingen nadat hij tijdens een dronken ritje met een strijdwagen te sn

Leuke theorie, maar totaal niet te bewijzen. Het feit dat er bij een farao in zijn graf strijdwagens begraven zijn en dat dit een aanwijzing zou zijn voor een dronken rit met zo'n ding, lijkt me vrij onzinnig. Geen wetenschap in mijn ogen.

30-06-2023 12:21:35

Alleen was hij volgens een andere theorie niet dronken, maar onder de invloed van cocaïne. Dit was net met een papyrusboot aangevoerd vanuit Zuid-Amerika. Helaas is de hele voorraad er toen in één avond doorheen gejaagd. Dat laatste wordt bewezen doordat er geen cocaïne in z'n graf gevonden is.