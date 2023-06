Fietsongemak voor vrouwen verleden tijd, dankzij Ben: ‘Eigenlijk is het heel simpel’

Nooit meer last van een opwaaiend jurkje of rokje op de fiets. Dankzij de uitvinding van Ben Weber (55) en zijn vrouw en kinderen uit Enschede is dit ongemak voor vrouwen verleden tijd. Door de antislipclip kunnen dames weer gerust met twee handen aan het stuur fietsen. „Wel zo veilig, toch?”Het idee van de antislipclip komt van een man, terwijl het eigenlijk een vrouwenprobleem is. Toch? „Niet helemaal”, vertelt Ben, terwijl hij begint te lachen. „Als zo’n rokje of jurkje opwaait, ben je als man toch afgeleid in het verkeer. Dat is ook gevaarlijk.”Het was zijn schoondochter die Ben uiteindelijk op het idee bracht. „Zij had het probleem dat ze altijd met één hand op haar bovenbeen moest fietsen als ze een rokje of jurkje droeg", vertelt Ben. „Ik ben nogal een type die in oplossingen denkt, dus toen ben ik samen met de kinderen gaan brainstormen om te kijken of we een oplossing voor het probleem konden vinden. Daar is het idee van de antislipclip geboren.”De antislipclip bevestig je aan je fiets en aan het kledingstuk. Foto Maar wat is het nou voor product, die antislipclip? „Eigenlijk is het heel simpel”, legt Ben uit. „Je maakt de clip vast aan je jurk of rok en je zet de knijper op het frame van je fiets. Het scrollmechanisme zorgt ervoor dat er nooit teveel spanning op het touwtje komt te staan.”Het mechanisme - een soort mini-katrol - biedt volgens Ben comfort en veiligheid en het zorgt ervoor dat de kleding niet kapot gaat. Vooral in dat laatste verschilt de antislipclip met andere, vergelijkbare producten, vertelt Ben. „Bij andere producten zie je vaak dat er heel veel spanning op het touwtje of het elastiek staat", zegt hij. „En dan scheurt of de kleding of het touwtje of de elastiek.”Veel antislipclips heeft hij nog niet verkocht, maar interesse in het product is er volgens de Enschedeër wel. „We zijn nu ook wat aan het testen met prototypes”, zegt hij. Er zijn twee opties: een gekleurde losse clip en de vaste clip met tiewrap. Zijn vrouw en schoondochter proberen de antislipclip nu uit en er liggen er wat bij de fietsenwinkel Landewé in Enschede. „Tot nu toe zijn de reacties die we krijgen erg positief.”