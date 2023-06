De man die werd begraven in een Pringles-blik

Ooit had je begraven en cremeren en verder niets. Maar ook na onze dood willen sommigen zich onderscheiden. Door een kist gemaakt van afval, of in een kartonnen doos, of door een bijzondere manier waarop de as wordt verwerkt.Het meest in het oog springende Nederlandse voorbeeld van dat laatste was de bestemming van André Hazes sr. Zijn as werd met een vuurpijl bij de kust het heelal ingeschoten. Vermoedelijk heeft Hazes het heelal niet gehaald en stortte hij in de Noordzee. (Iets om als je de zee in gaat aan te denken.)Fredric Baur was de man die het Pringles-blik bedacht. Het was het hoogtepunt van zijn leven.In 1966 bedacht Baur een slimme manier voor Procter & Gamble om chips uniform te stapelen in plaats van ze in een zak te gooien. Hij was zo trots op de prestatie dat hij ermee zijn graf in wilde gaan. Dus toen Baur stierf begroeven zijn kinderen de as van de 89-jarige in een van zijn iconische blikken. Na enige discussie over welke smaak het moest zijn besloten ze dat het in de originele smaak moest. En zo rust Bauer sinds zijn dood in een Pringles-blik.