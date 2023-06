Luchthavenmedewerker in Texas omgekomen nadat hij in motor vliegtuig werd gezogen

In de Amerikaanse staat Texas is een luchthavenmedewerker overleden nadat hij in de motor van een vliegtuig was gezogen. Het vliegtuig, een Airbus A319, arriveerde vrijdagavond in de stad San Antonio vanuit Los Angeles.



Dat schrijft de BBC. De medewerker werd in de motor van een Delta Airlines-vliegtuig gezogen toen het toestel naar een gate taxiede met één motor aan.



Hoe het ongeluk precies is gebeurd is niet bekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er niks misgegaan is met de veiligheidsprocedures.



Een woordvoerder van Delta Airlines zei dat de luchtvaartmaatschappij ‘diepbedroefd’ was om het verlies van het leven van een ‘luchtvaartfamilielid’. ,,Onze harten en volledige steun zijn bij de familie, vrienden en geliefden in deze moeilijke tijd.”



Afgelopen woensdag kreeg een regionale luchtvaartmaatschappij in Amerika een boete van ruim 15,5 duizend dollar (ruim 14 duizend euro) voor de dood van een medewerker van het grondpersoneel. Deze medewerker stierf zes maanden eerder bij een soortgelijk incident in Alabama.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: